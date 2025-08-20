Panini al salmone, aragoste e ostriche: una tavola stracolma di piatti deliziosi che i due food influencer Nina Santiago e Patrick Blackwood avrebbero dovuto recensire nella tranquillità di una diretta dal ristorante CuVee’s Culinary Creations di Houston, Texas. I due, con migliaia di follower al loro seguito, hanno però vissuto momenti tutt’altro che sereni, quando un suv ha sfondato la vetrina del ristorante schiantandosi proprio sul loro tavolo, mentre i due influencer, in piena diretta, erano seduti e addentavano un panino.

“Vivi per miracolo”

È accaduto tutto in un lampo: i due influencer sono stati sbalzati dall’urto mentre venivano colpiti dalle schegge di vetro. Nonostante questo incredibile incidente, proveniente dalla live e quindi diventato immediatamente virale, Nina e Patrick si sono salvati. Sono stati ricoverati in ospedale, feriti e sotto choc. Un portavoce dello sceriffo della Contea di Harris ha spiegato al New York Post: “La conducente ha dichiarato di aver pensato di aver messo l’auto in parcheggio ma, togliendo il piede dal freno, il veicolo ha proseguito la marcia finendo contro l’edificio e rompendo la vetrata. All’interno c’erano due persone, un uomo e una donna, che sono rimasti feriti e trasportati in ospedale”.

I due influencer hanno poi condiviso il video sui social: “Questa terrificante esperienza ci ha fatto capire quanto sia preziosa la vita. Il domani non è garantito: fai quello che vuoi fare oggi, vivi felice oggi, lascia andare tutto ciò che ti trattiene e perdona tutti”.