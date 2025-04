Alla cerimonia di premiazione ai campionati europei di scherma under 23, che si sono tenuti a Tallinn, la squadra svizzera, sconfitta in finale, sul podio è rimasta ferma senza voltarsi verso la bandiera durante l’esecuzione dell’inno nazionale israeliano. Oltre alle due squadre coinvolte nella polemica diplomatica, sul podio c’era anche il team dell’Italia, medaglia di bronzo, che invece si è girato verso la bandiera dei vincitori.

Polemica diplomatica

Quello degli svizzeri è un chiaro messaggio politico legato al conflitto in Medio Oriente. Il loro comportamento ha naturalmente suscitato diverse polemiche. Da Israele, per esempio, sono arrivate dure critiche: “Vergogna sulla squadra svizzera per il suo comportamento irrispettoso. Non sapete perdere e vi siete comportati in un modo che è motivo di imbarazzo per voi e per il Paese che dovreste rappresentare”, ha affermato sui social il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar.

Il gesto degli svizzeri è stato criticato anche dalla Federazione nazionale, che si è scusata con un comunicato in cui precisa di non aver gradito il fatto che la sua squadra di Spada “abbia approfittato della cerimonia di premiazione per fare una manifestazione politica”. Pur osservando che “i nostri atleti si sono congratulati con i vincitori israeliani dopo la finale”, la Federazione sottolinea di “essere profondamente dispiaciuta” che il comportamento della squadra durante la cerimonia di premiazione “abbia ferito i sentimenti della delegazione israeliana”. La Federazione svizzera non ha ancora reso noto se ci saranno conseguenze per il comportamento dei propri atleti.