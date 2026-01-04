Quello che sembra uscito da un film demenziale americano è in realtà un vero inseguimento, le cui immagini sono state riprese dalla bodycam di un agente di polizia presso lo Steel Canyon Golf Club di Sandy Springs, in Georgia. Una volta giunta sul posto, la polizia ha immediatamente identificato il sospettato, che ha avuto la brillante idea di salire a bordo di un golf cart nel tentativo di seminare gli agenti percorrendo gli enormi campi del golf club. Gli agenti, però, hanno fatto lo stesso, optando per lo stesso veicolo, l’unico a disposizione in quel momento. Nel video vengono mostrate le immagini del breve inseguimento, che si è concluso con il sospettato che alla fine ha deciso di rallentare e consegnarsi alla polizia.