Invasione di api durante il match tra Alcaraz-Zverev a Indian Wells VIDEO

Immagini pazzesche a Indian Wells: il quarto di finale tra Alcaraz e Zverev è stato sospeso al terzo game del primo set per un’invasione di api, che ha reso impossibile la prosecuzione del gioco. A salvare la situazione ci ha pensato ‘Killer Bee’, lo specialista che ha salvato animali e partita. Il tennista spagnolo non è riuscito a uscire indenne dall’attacco delle api: come confermato anche dal suo agente, lo spagnolo è stato punto in fronte. Fortunatamente senza conseguenze.



Eroe della giornata, Lance Davis che dal 1970 lavora per salvaguardare le api e il loro ambiente. Nonostante il nome, “Killer Bee”, tutte le api sono state salvate e ricollocate in ambiente più sicuro. Allo specialista gli ci sono volute circa due ore per mettere al sicuro l’ambiente. Già nel 2022 un match era stato rinviato per invasione di api. Si era a Guadalajara (Messico) e si giocava il match tra Kvitova e Pera valido per il WTA 1000.