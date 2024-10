Correva l’anno 2017. Giorgia Meloni, sul palco, era davvero furiosa: “Abbiamo visto in Italia 500 mila migranti in tre anni. È un’invasione pianificata e voluta. Si chiama sostituzione etnica e noi non la con-sen-ti-re-mo”. Passa un anno. E la Meloni è ancora furiosa: “Basta ai pesci cani della finanza speculativa modello George Soros, che qualcuno vende come un filantropo, dimenticando che è semplicemente uno che finanzia la sostituzione etnica dei popoli europei”.

E infatti, una volta giunta al governo, coerentemente con le loro idee contro la sostituzione etnica – qualsiasi cosa voglia dire – ora il governo ha deciso di assumere 10 mila infermieri indiani. Chissà se ora Giorgia Meloni si infurierà contro Giorgia Meloni.