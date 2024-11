Ipse Dixit, Kamala Harris: “Vinceremo, vinceremo…”. E infatti alla fine ha vinto Trump

“Queste sono le elezioni più importanti – diceva nel comizio finale di Philadelphia Kamala Harris, a poca distanza dalla statua di Rocky, alla vigilia dell’election day -. Siamo ottimisti su cosa possiamo fare collettivamente. È ora di una nuova leadership in America e io sono pronta a offrire questa leadership. Vinceremo e vinceremo perché sappiamo quello per cui ci battiamo, per voltare la pagina su una politica di paura e divisione”.

“Vinceremo e vinceremo”, insomma diceva la Harris tra l’entusiasmo dei suoi nel comizio finale della sua campagna elettorale. E infatti alla fine ha vinto Donald Trump.