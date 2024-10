“Per quanto riguarda il Canone è confermata la cosa che abbiamo fatto l’anno scorso”. Nonostante le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa di dieci giorni fa (nel video dal minuto 40.20), la manovra per il 2025 invece alla fine, almeno per ora, non ha confermato la riduzione del canone RAI. Riduzione che era stata introdotta dallo stesso governo nel 2024. Così il canone, malgrado le promesse di riduzione o di abolizione, tornerà a 90 euro (dai 70). Almeno per il momento. Bisognerà poi vedere cosa succederà in Parlamento. Ma per ora non c’è che ringraziare il ministro Giorgetti per un’altra promessa mantenuta dal governo.