Nella giornata di martedì una grossa nube di fumo nero si è diffusa lungo una strada trafficata di Teheran. Vigili del fuoco e soccorritori sono stati inviati per tentare si domare un vasto incendio che ha distrutto l’intero bazar di Jannat, un’area di circa 2mila metri quadrati con circa 200 attività nella zona occidentale della città. Come riportato dall’agenzia iraniana Isna, non sono stati segnalati morti o feriti e la situazione, a distanza di diverse ore, pare essere sotto controllo. Le cause dell’incendio, invece, non sono state ancora accertate.