Di fronte all’ambasciata iraniana di Roma è andata in scena la manifestazione di Italia Viva a sostegno degli iraniani che si oppongono al regime. Matteo Renzi si è poi acceso una sigaretta con la foto in fiamme della Guida Suprema del Paese Ali Khamenei. È il gesto simbolico scelto dal leader di Italia Viva, in via Nomentana, per manifestare solidarietà per il popolo iraniano. “Sono qui con alcuni amici di Italia Viva al fianco di un popolo che lotta per la propria libertà”, ha dichiarato il leader di Italia Viva. Il gesto replicato da Renzi trae ispirazione da un’immagine, diventata simbolo delle proteste in Iran, che mostra una giovane donna che si accende una sigaretta utilizzando una foto in fiamme dell’Ayatollah Khamenei, in segno di sfida al regime.