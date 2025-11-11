Alla Knesset è stato approvato in prima lettura il disegno di legge che introduce la pena di morte per i terroristi. Per festeggiare questo risultato politico, il ministro per la Sicurezza nazionale e leader dell’ultradestra israeliana, Ben Gvir, ha deciso di distribuire dolcetti ai colleghi parlamentari. L’episodio è stato ripreso in video, diventando virale sui social.

Ben Gvir e i dolcetti serviti ai colleghi

Le immagini mostrano il ministro Ben Gvir sorridente e particolarmente soddisfatto, circondato dai suoi sostenitori. Durante la consegna dei dolcetti ha poi descritto il voto come una “vittoria per le vittime del terrorismo”, promettendo inoltre di portare avanti la legge fino all’approvazione definitiva. L’emendamento al codice penale, da lui richiesto e approvato dal Comitato per la Sicurezza Nazionale, è passato con 39 voti favorevoli e 16 contrari. Potrebbe applicarsi ai palestinesi condannati per attacchi mortali contro israeliani.

“Siamo sulla buona strada per fare la storia”, ha dichiarato il ministro al termine della prima approvazione. Il suo atteggiamento, però, ha suscitato non poche polemiche, attirando critiche internazionali reazioni indignate da parte delle organizzazioni per i diritti umani.