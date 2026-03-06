Bezalel Smotrich è il ministro delle Finanze del Governo israeliano ed appartiene al Partito Sionista Religioso (Ha-zionut ha-datit), uno dei partiti di estrema destra che sostengono il governo di Netanyahu. Parlando in un video, il ministro ha avvertito che la periferia sud di Beirut assomiglierà a Khan Younis, la città di Gaza che Israele ha completamente raso al suolo durante la guerra nella Striscia.

Nella parte sud della periferia di Beirut, il movimento Hezbollah finanziato dall’Iran ha una forte presenza militare. Le bombe e i missili israeliani la stanno colpendo pesantemente e Smotrich, durante la sua visita al confine tra Israele e Libano, ha spiegato sodisfatto: “Volevate scatenare l’inferno su di noi, vi stiamo scatenando l’inferno”. Per poi aggiungere: “Dahiyeh assomiglierà a Khan Younis, e i nostri cittadini del nord vivranno in pace e tranquillità”.