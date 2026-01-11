Durante la fase di avvicinamento all’aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul, un aereo è stato costretto a interrompere la manovra di atterraggio a causa delle forti raffiche di vento. La velocità del vento ha infatti raggiunto i 90 chilometri orari, rendendo troppo rischiosa la manovra. Il video, virale sul web, mostra il momento in cui il velivolo oscilla pericolosamente nei pressi della pista. I piloti hanno poi deciso di risalire di quota all’ultimo istante, evitando così ogni tipo di rischio a causa del maltempo.