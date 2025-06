Una donna italo-iraniana e sua figlia di 9 anni sono atterrate nella notte a Fiumicino, passando per un volo partito da Baku, la capitale dell’Azerbaigian.

La fuga dall’Iran di mamma e figlio di 18 mesi

Oltre alla donna che è potuta già rientrare insieme alla figlia, sono molti gli italo-iraniani che stanno lasciando il paese degli ayatollah in queste ore. Tra loro c’è Fatemeh, un’architetta iraniana di 36 anni che vive a Parma, moglie del ginecologo Salvatore Politi. La donna è suo figlio di 18 mesi hanno raggiunto da poco Baku da dove partiranno per l’Italia. Quando è scoppiato il conflitto tra Iran e Israele si trovavano a Teheran a far conoscere i nonni alla piccola.

Il padre aveva lanciato l’Sos per la sua compagna e il loro bimbo. L’uomo ora è a Baku dove finalmente ha potuto riabbracciare la sua famiglia. All’Ansa ha raccontato: “Mamma e bimbo sono stanchissimi. Voglio sottolineare quanto sono stati fantastici tutti. I ragazzi della scorta dei Carabinieri, l’ambasciata a Teheran, a Baku. Dovevamo far coincidere il visto dell’uscita e dell’ingresso”. Insomma non è stato facile far uscire dall’Iran in guerra mamma e bimbo, “sono stati quasi 7 ore in ballo al confine”. Sette lunghissime ore dopo un viaggio estenuante per abbandonare l’Iran. Un viaggio in cui mai mamma e bimbo sono stati lasciati soli. “Aiutati da tutti, anche dagli altri italiani che venivano evacuati”.