OSAKA – Ivanka Trump gelata con un’occhiata di Christine Lagarde. E’ diventato virale sul web un video postato dall’Eliseo che mostra la figlia del presidente americano durante un confronto informale al margine del vertice G20 di Osaka, in Giappone, insieme alla premier britannica Theresa May, al presidente francese Emmanuel Macron, al premier canadese Justin Trudeau e al direttore generale del Fondo monetario internazionale Largarde, appunto.

A scatenare i commenti degli utenti sui social è stato lo sguardo gelido della numero uno dell’Fmi, da molti definito “eloquente” nel considerare “un’intrusa” nella discussione tra i leader la figlia di Donald Trump.

“Non ci aspettavamo questa reazione. Non siamo responsabili per l’utilizzo che è stato fatto del video”, ha tenuto a precisare l’Eliseo, in una nota rilanciata da Politico, indicando come il governo francese sia solito pubblicare sulle Storie Instagram momenti dei summit internazionali.

Il confronto “è avvenuto nella sala dei leader prima della sessione dedicata alla parità di genere che vedeva Ivanka tra i principali speaker e pertanto – rimarca l’ufficio del presidente francese – si è trattato solo di un momento di scambio come cento altri”.

La diffusione del video da parte dell’Eliseo ha coinciso con la polemica scatenata dai parlamentari democratici americani proprio per la presenza di Ivanka al G20, tra i grandi leader del mondo. “Potrebbe lasciare di stucco ma essere la figlia di qualcuno non è esattamente una qualifica professionale”, ha twittato la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez. La presenza di Ivanka al G20, ha aggiunto, “mina la nostra statura diplomatica”.

L’hashtag #UnwantedIvanka è stato anche tra i trending topic su Twitter dopo che i critici hanno rilanciato foto iconiche, come l’immagine dei Beatles che attraversano le strisce pedonali, inserendovi anche Ivanka. (Fonti: Agi, YouTube, Instagram)