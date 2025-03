Jannik Sinner si ferma con l’auto a fare benzina in un’area di sosta in autostrada e non passa inosservato: molti degli automobilisti presenti si fermano, lo circondano per una foto o per una semplice stretta di mano. Sinner ha molta pazienza ed accontenta tutti, ricevendo in cambio tanti complimenti e attestati di stima.

Qualcuno assiste alla scena ed ad un certo punto si mette nei panni dell’altoatesino e urla: “Lasciatelo andare”.