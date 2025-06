Un pirata in corsia. L’attore Johnny Depp è tornato a vestire i panni di uno dei suoi personaggi più iconici e amati, naturalmente quelli del pirata Jack Sparrow. Nessun nuovo capitolo di Pirati dei Caraibi all’orizzonte, almeno per il momento. L’attore, infatti, si è presentato all’ospedale infantile Niño Jesús, a Madrid, per una visita a sorpresa regalando sorrisi e grande gioia ai bambini malati.

La sorpresa di Johnny Depp

In questi giorni, l’attore Johnny Depp è a Madrid per le riprese del film Day Drinker, in cui recita al fianco di Penelope Cruz per la regia di Marc Webb. Approfittando del suo soggiorno nella capitale spagnola, Depp ha espressamente richiesto una visita discreta al reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale infantile Niño Jesús. In pochi, infatti, erano a conoscenza della sua visita a sorpresa.

L’attore si è presentato in ospedale con gli iconici abiti del capitano Jack Sparrow, fermandosi per oltre cinque ore. Ha fatto visita ai bambini malati e alle famiglie, regalando ai piccoli pazienti del reparto un momento di grande gioia, di allegria e di speranza.