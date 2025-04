Nella settimana in cui si tiene il famoso festival musicale di Coachella, a cui Justin Bieber non parteciperà, il cantante ha avuto uno scatto di rabbia contro i paparazzi. Dirigendosi a un bar di Palm Springs con alcuni amici, il cantante si è imbattuto in un piccolo gruppo di paparazzi, che lo hanno accolto con un semplice “buongiorno”. La cosa, però, deve aver irritato Bieber, che ha deciso di rispondere a tono.

Justin Bieber contro i paparazzi

Il cantante, una volta notata la presenza dei paparazzi, si è immediatamente coperto il volto. Mentre alcuni di loro gli auguravano una buona giornata, Bieber ha replicato lanciandosi in un’esibizione come se stesse fomentando il proprio pubblico dal palco: “No, ma quale buongiorno?! Soldi, soldi, soldi, ecco cosa interessa a voi. Andatevene via di qui. I soldi sono tutto ciò che volete. Non vi importa niente degli esseri umani. Non vi interessa delle persone, voi pensate solo ai soldi ed è quello che cercate”.

Il video del suo plateale sfogo contro i paparazzi è stato naturalmente ripreso in video e le immagini hanno fatto subito il giro del web. Sui social i fan del cantante hanno commentato la vicenda sostenendo che il suo comportamento sia legato al complicato momento che sta attraversando. Diverse settimane fa, infatti, Justin Bieber sui social ammetteva di avere “problemi di rabbia” e di essere arrivato perfino a odiarsi.