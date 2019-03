ROMA – Dalla Spagna sono sicuri: il secondo gol di Cristiano Ronaldo, quello per intenderci assegnato dalla Goal Line Technology, in realtà… non era gol.

Nel video, dalla durata di circa 2 minuti e 30 secondi, si analizzano tre elementi principali: la linea di porta, il pallone e la posizione della sfera al momento della parata di Oblak.

Secondo il filmato che contesta il gol assegnato a Cristiano Ronaldo la riga sarebbe più stretta nella Goal Line Technology rispetto a quella dello Stadium, e anche il pallone sarebbe più piccolo del 12,4% rispetto a quello ufficiale della Champions League. Inoltre, sempre stando alla ricostruzione, la mano di Oblak sarebbe stata ritenuta addirittura parte del pallone.

Fonte: YouTube.