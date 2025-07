A Pristina, in Kosovo, un gruppo di manifestanti si è presentato di fronte al Parlamento protestando contro la crisi politica in corso, dopo che i legislatori non sono riusciti, per la 41esima volta consecutiva, a eleggere i nuovi organi parlamentari. Per la loro singolare protesta, i manifestanti si sono riuniti in compagnia di alcuni asini.

“I politici ci trattano come asini”

Alla manifestazione, l’avvocato kosovaro Aranit Koci si è presentato di fronte al Parlamento tenendo quattro asini al guinzaglio: “Questa protesta dimostra la testardaggine e come questi politici ci trattino come asini. Ringrazio queste splendide creature per aver sostenuto la mia protesta”.

Dopo le elezioni generali del 9 febbraio, che hanno decretato il successo del partito del Primo Ministro in carica Albin Kurti, non si è mai riusciti ad assicurare un numero sufficiente di seggi per eleggere un presidente del Parlamento, un passo necessario per la formazione di un nuovo governo.