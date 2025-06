A Hong Kong, in un’opera teatrale in perfetto stile cantonese, è andata in scena una versione satirica del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel corso dello spettacolo, il Tycoon, interpretato da un attore con una parrucca bionda, si confronta con un finto Volodymyr Zelensky.

La caricatura di Donald Trump

Durante una scena dell’opera, Trump, ovvero la sua caricatura cantonese, viene coinvolto in un duello teatrale con Zelensky alla Casa Bianca. Edward Li, l’autore dello spettacolo ed ex maestro di Feng Shui, ha definito la sua opera “una medicina per il mondo”, e il pubblico più giovane sembra aver apprezzato non poco l’esibizione satirica del finto Trump.

Nato nel 2019, questo spettacolo è stato riproposto di recente ed è stato aggiornato con nuovi episodi ispirati all’attualità, tra cui il tentato assassinio al presidente Usa, Ivanka che si affida al suo “gemello cinese” e perfino un rapimento alieno. Tra satira politica, cultura tradizionale e riferimenti all’attualità, Li ha dato vita a una trama a dir poco surreale, nella quale non mancano di certo i riferimenti parodistici alla diplomazia internazionale.