L’amministrazione Trump in fatto di propaganda non ha remore di nessun tipo, la sorpresa è sempre in tasca. Perché non organizzare una specie di vernice fotografica a soggetto giudiziario, perché non direttamente sul bel prato antistante la Casa Bianca? Perché non esporre al pubblico ludibrio qualcuno, un po’ di gogna pubblica all’ora di punta?

100 persone arrestate dall’Immigration and Customs Enforcement

Nel tentativo di attirare l’attenzione sull’immigrazione in vista dei primi 100 giorni della presidenza Trump, i funzionari della Casa Bianca hanno disposto sul prato che conduce all’edificio grandi cartelli con le foto di 100 persone arrestate dall’Immigration and Customs Enforcement (Ice).

I cartelli sono posizionati nel campo visivo delle telecamere sul North Lawn e sembrano pensati per apparire sullo sfondo delle riprese in diretta. Inoltre sulle sedie della sala stampa della Casa Bianca sono stati lasciati fogli con informazioni sugli arrestati.

Il video che presentiamo è della Cbs. Si distingue insieme ad altri broadcast considerati progressisti come la Cnn, da altre coperture video in Usa per la scelta di pixelare i volti dei migranti esibiti senza pudore.

Ed è per questo attaccato da chi si professa Maga o è solo allergico a qualsiasi concetto di garanzie processuali, Non mostrarle quei volti è la scelta più coerente, se si vuole denunciare il mancato rispetto della dignità umana.