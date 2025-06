L’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT) ha raggiunto un notevole traguardo nella realizzazione del primo robot umanoide in grado di spiccare il volo grazie a quattro potenti jet a propulsione. L’invenzione, tutta italiana, segna un decisivo passo in avanti nel campo della robotica, aprendo la strada a panorami futuristici in cui questi tipi di robot potrebbero essere applicati a supporto dell’essere umano per rispondere a situazioni di emergenza. Al momento, questo robot, che risponde al nome di iRonCub3, è riuscito a sollevarsi di circa 50 centimetri da terra mantenendo una certa stabilità.

iRonCub3, un successo italiano

Per la realizzazione di questa particolare tipologia di robot, del tutto inedita, il laboratorio di Artificial and Mechanical Intelligence (AMI) dell’IIT di Genova, guidato da Daniele Pucci, in collaborazione con il gruppo di Alex Zanotti del Laboratorio di Aerodinamica DAER del Politecnico di Milano, ha impiegato anni di studi e test, approfondendo l’aerodinamica del corpo dell’umanoide e sviluppando un software di controllo in grado di gestire le diverse parti di cui è costituito il robot. Il lavoro di ingegneria di iRonCub3 è senza dubbio all’avanguardia e il suo sollevarsi da terra è stato reso possibile solo grazie a sofisticati algoritmi di IA.

iRonCub3, evidentemente ispirato ad Iron Man, è dotato di quattro motori a reazione: due sono stati installati sulle braccia e gli altri su uno zaino posizionato sulla schiena del robot. Il robot pesa circa 70 chilogrammi ed è in grado di generare una spinta superiore ai 1000 newton. Questa sua peculiarità gli consente di gestire il volo con manovre controllate anche in presenza di vento o in condizioni ambientali sfavorevoli. La sua struttura, inoltre, è dotata anche di un’inedita “spina dorsale” realizzata in titanio e di apposite coperture in grado di resistere al calore.

Conclusi i test nei laboratori dell’IIT, iRonCub3 è pronto a spostarsi all’interno di un’area di volo dedicata, presso l’aeroporto di Genova, per le successive sperimentazioni. L’obiettivo finale è quello di impiegare il robot in situazioni emergenziali di vario tipo, così come nell’esplorazione di aree nelle quali è richiesta la capacità di volo di iRonCub3. “Questa ricerca è radicalmente diversa dalla robotica umanoide tradizionale e ci ha costretto a fare un sostanziale salto in avanti rispetto allo stato dell’arte”, ha dichiarato Daniele Pucci.