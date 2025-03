Quello delle buche in strada, in Italia lo sappiamo bene, è un problema comune che affligge diverse realtà urbane, costringendo gli automobilisti a lanciarsi in veri e propri slalom avventurosi e altrettanto pericolosi. A ogni problema, però, si risponde idealmente con una soluzione, ma quando questa non viene praticata o minimamente calcolata può scattare l’ingegno. Di chi? Naturalmente dei cittadini, che ricorrono alla nobile arte dell’arrangiarsi aiutati anche dalla fortuna. Nel quartiere El Cerro di L’Avana, a Cuba, qualcuno si prende cura di una piccola piantagione di banane. Nulla di strano, se non fosse che questa si trovi nel bel mezzo di una strada, in un contesto urbano notoriamente critico in cui buona parte dell’asfalto della città riversa in condizioni pessime.

Piantagione di banane in strada

Nata da una buca, provocata dalla rottura di una conduttura idrica, la pianta ha messo radici, nella più totale indifferenza delle autorità locali incaricate di riparare e sostituire l’asfalto. Una volta giunti alla consapevolezza che nessuno avrebbe mai rimediato al problema, vedendo inoltre che la piantagione continuava a crescere e a prosperare proprio sotto casa, i cittadini hanno così deciso di prendersene religiosamente cura, annaffiandola tre volte al giorno e beneficiando dei frutti offerti. “Vogliamo che vengano e asfaltino la strada. Intanto le piante danno i loro frutti, quindi ne approfittiamo per mangiarli perché il cibo è molto costoso”, ha dichiarato un residente della zona.

Vista all’inizio come una stranezza, oggi la piantagione, diventata una vera e propria attrazione locale, assicura ai residenti cibo gratis, mentre rimane sconosciuta l’identità di chi originariamente abbia piantato i semi. Un’opera di bene, tra il destino e la fortuna, sulla quale i residenti si fanno giustamente poche domande.