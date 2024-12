Un uomo, stanco di pagare l’affitto mensile, ha deciso di trasformare un vecchio scuolabus in una casa su ruote a due piani. L’autore dell’insolita ristrutturazione, per la quale ha impiegato un anno di lavoro e speso oltre 57mila dollari, è Chay Denne, 25 anni, noto youtuber conosciuto come President Chay.

“Trasformo uno scuolabus in una casa”

Documentando i momenti più importanti della sua impresa, lo youtuber della Carolina del Sud President Chay ha deciso di voler trasformare uno scuolabus in una vera e propria casa. “Trasformeremo uno scuolabus di 12 metri nella mia minuscola casa. Questo è il video più grande e costoso che abbiamo mai realizzato e ci è voluto più di un anno per completarlo”, ha spiegato lo youtuber nel corso del video, che al momento conta circa 19 milioni di visualizzazioni.

Lo youtuber non è nuovo a questo genere di imprese. In passato si era cimentato in trasformazioni di veicoli simili, ma su scala decisamente ridotta. Ciò che lo ha spinto a voler sognare più in grande, trasformare qualcosa che potesse funzionare come una vera e propria casa, è stata una certa esasperazione riguardo i prezzi degli affitti che sono saliti alle stelle. “Ho deciso che ne avevo abbastanza dell’affitto e ho comprato uno scuolabus di dimensioni standard, che sarebbe diventato la casa perfetta perché funzionava benissimo”, ha dichiarato lo youtuber.

Migliaia di dollari e un anno di duro lavoro

Anche i sogni più affascinanti richiedono investimenti. Chay Denne ha speso infatti 7mila dollari per l’acquisto dello scuolabus e altri 50mila per la ristrutturazione. Allo scuolabus, funzionante grazie a qualche piccolo ritocco al motore, sono stati rimossi tutti i sedili, formando uno spazio vuoto sul quale poter agire con più comodità. Per questa folle impresa, lo youtuber ha chiesto aiuto alla sua ragazza, al padre e a suo fratello.

Dopo aver smontato l’intero scuolabus, lo youtuber si è concentrato sul tetto e sulla rimozione dei finestrini. Dopo un anno di duro lavoro, con gli inevitabili imprevisti, il progetto ha visto l’interno dello scuolabus completamente ristrutturato: “La disposizione comprende una camera da letto, un ufficio, un bagno completo e una seconda camera da letto. Abbiamo costruito un soppalco che funge anche da seconda camera da letto”, ha dichiarato lo youtuber. Sullo scuolabus, che possiede anche un impianto idraulico funzionante, sono stati installati enormi serbatoi d’acqua. La cucina, inoltre, è dotata di un bar e può ospitare fino a quattro persone. Non mancano poi l’illuminazione e l’aria condizionata.

A lavori conclusi, Chay Denne ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla sua ragazza, che lo ha aiutato con il progetto. La proposta ha avuto luogo sul tetto ristrutturato dello scuolabus.