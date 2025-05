A volte può capitare di ricevere un pacco visibilmente ammaccato o in ritardo. È spiacevole, ma sono inconvenienti piuttosto frequenti, contrattempi calcolati quando si ha a che fare con i corrieri. Quello che è accaduto a Los Angeles, negli Stati Uniti, è una vicenda davvero incredibile, e rientra in una categoria di situazioni fuori dall’ordinario che è impossibile prevedere, anche per la mente più fantasiosa. Una giovane donna, che lavora come corriere per Amazon, ha consegnato un pacco in una villa nel quartiere di Woodland Hills. Tutto nella norma, se non fosse che la ragazza, attenta a non farsi scoprire da eventuali testimoni, ha deciso di accovacciarsi di fronte all’abitazione del destinatario del pacco. Lì ha iniziato a defecare e urinare senza alcun contegno, inconsapevole, però, che le telecamere di videosorveglianza stessero riprendendo tutta la disgustosa scena.

Il corriere “incontinente”

A quanto pare, la ragazza aveva l’abitudine di consegnare i pacchi e di sbrigare i propri bisogni subito dopo. È stata “pizzicata” solo in due occasioni, ma si pensa che lo abbia fatto molte altre volte. In questa occasione, però, le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza l’hanno inchiodata e messa seriamente in guai.

“Siamo profondamente turbati dal comportamento inaccettabile di questo corriere – si legge in una nota ufficiale. Abbiamo immediatamente identificato il corriere e non effettuerà più consegne per conto di Amazon”, si legge nella nota ufficiale dell’azienda. La ragazza, identificata come il corriere “incontinente”, recava un certo danno all’immagine di Amazon, che ha provveduto al suo licenziamento con effetto immediato.