Il 25 maggio, ad Hangzhou, nella Cina orientale, si è svolto il primo storico combattimento tra due robot umanoidi. I due contendenti, armati di guantoni e caschetto, si sono lanciati nella simulazione di un match di kickboxing, sotto lo sguardo attento di un arbitro in carne e ossa.

Il video dell’incontro

L’incontro, in occasione del World Robot Competition, è stato organizzato dalla China Media Group. I protagonisti sul ring, due robot G1 prodotti da Unitree Robotics, ognuno con un’altezza di circa 132 centimetri e un peso di 35 chilogrammi, sono stati gestiti dai rispettivi operatori umani. L’arbitro, invece, ha supervisionato ogni mossa e le regole di base del combattimento. Nel corso di tre round da due minuti ciascuno, un sistema ha calcolato il punteggio dei due robot sul ring, premiando con punto un pugno alla testa e con tre un calcio ben assestato. A ogni caduta, invece, il robot perdeva cinque punti. Inoltre, se il robot restava a terra per più di otto secondi questo veniva penalizzato di dieci punti, determinando così l’interruzione del round.

Pur utilizzando sistemi di intelligenza artificiale sulla base dei dati raccolti da atleti reali, i due robot umanoidi hanno dato vita a un’esibizione molto più simile a una danza che a un incontro di combattimento vero e proprio. Nonostante la palese fluidità dei loro movimenti, infatti, non sono mancate le classiche cadute, quelle che hanno divertito il pubblico presente. Al di là del puro intrattenimento, però, i due contendenti, a dimostrazione di un significativo passo in avanti da parte della robotica umanoide cinese, hanno mostrato un’inattesa coordinazione motoria, sfoggiando inoltre una prontezza di riflessi inedita e piuttosto inquietante. Come da tradizione, seguirà dibattito.