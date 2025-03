Da circa una settimana in Turchia si assiste alle manifestazioni di massa contro Recep Tayyip Erdogan e contro l’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu. In un clima di forte tensione e di scontri nelle piazze, che hanno portato all’arresto da parte della polizia di oltre 1900 manifestanti, c’è stato un dettaglio, neanche troppo celato, che non è certo passato inosservato. Nel corso delle proteste nella città di Antalya, infatti, è spuntato qualcuno vestito da Pikachu, il più celebre personaggio dei Pokemon.

Pikachu in fuga dalla polizia

Che sia stato un particolare travestimento utilizzato come stratagemma per non farsi arrestare o un modo per farsi beffe del regime, qualcuno ha deciso di indossare l’iconico e appariscente costume di Pikachu. Ma come per tutti gli altri manifestanti, anche il Pikachu turco si è ritrovato costretto a darsi alla fuga. In un video diventato subito virale sul web, lo si vede infatti correre velocissimo, nonostante l’ingombrante costume, cercando disperatamente di non farsi prendere dalla polizia.

Non si conosce l’identità dell’uomo in costume e appare difficile stabilire quale sia stato il destino del povero Pikachu. In un clima sempre più rovente, nella giornata di ieri, 27 marzo, le autorità di Ankara hanno anche arrestato ed espulso il corrispondente della Bbc da Istanbul, Mark Lowen, accusandolo di “minaccia all’ordine pubblico”.