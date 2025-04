Una scena surreale quella immortalata dalle telecamere della Phillippa’s Bakery di Richmond, quartiere residenziale di Melbourne, in Australia. Nella notte di qualche settimana fa, una donna vestita di nero si è concessa una sessione di yoga completa nel parcheggio del locale poco prima di entrare in azione. Stretching, affondi, esercizi per le gambe: tutto con calma zen, come se fosse su un tappetino in un centro olistico e non davanti alla vetrina di una panetteria. Dopodiché ha forzato l’ingresso del negozio e ha rubato dolci, tablet, scarpe e anche prodotti per la pulizia.

Croissant rubati e arresto programmato

A dare visibilità al furto è stato lo stesso personale della panetteria, che ha pubblicato su Instagram il video delle acrobazie pre-colpo con un pizzico d’ironia: “Sembra che lo yoga prima di un furto sia un must”. Il furto ha lasciato dietro di sé scaffali vuoti e un misto di incredulità e divertimento. Per fortuna della panetteria la donna, 44 anni, è stata individuata e arrestata grazie alle immagini. Ora dovrà affrontare il processo per furto aggravato, effrazione e ricettazione.