Sul web si vede di tutto, filmati con stranezze di ogni tipo che diventano virali in poco tempo. Questo è il caso di una ragazza cinese di 19 anni. A causa di una lussazione congenita della rotula, è in grado di estrarre e di far rientrare entrambe le sue rotule a piacimento, anche solo per il gusto di impressionare amici e parenti.

Rotule fuori posto

La ragazza, di nome Jiangssi, ha dichiarato di non aver mai dato troppo peso alla cosa, sostenendo che le venisse naturale farlo anche senza accorgersene. Se ne sono accorti invece i suoi compagni di classe, quando hanno notato con un po’ di stupore il particolare movimento delle sue ginocchia sotto i banchi di scuola. Qualcuno non ha potuto fare a meno di mostrarsi spaventato, invogliando la ragazza a farsi vedere da un medico. Seguendo il loro consiglio, Jiangssi si è rivolta a un dottore, il quale le ha confermato la lussazione congenita della rotula. Questa particolare condizione facilita la casuale fuoriuscita delle rotule, così come il loro reinserimento. Il medico le ha poi confermato che qualora l’insolito movimento delle rotule non le causi dolore o particolari problemi nella vita quotidiana, può conviverci tranquillamente.

La ragazza ha poi pubblicato online un video della sua insolita pratica, raccogliendo decine di milioni di visualizzazioni. Nel filmato Jiangssi afferma di riuscire a farlo spontaneamente, anche se spesso capita che le sue rotule viaggino fuori posto anche quando lei non lo desidera, per esempio quando cammina o quando dorme. Tutto accade, però, senza alcun tipo di dolore. Immediati i commenti sotto al video, quelli di utenti per la maggior parte sorpresi, mentre altri hanno rivelato di aver avuto problemi simili alle ginocchia ma non paragonabili alla capacità di Jiangssi di “giocare” con le sue rotule.