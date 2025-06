A Chongqing, in Cina, il cielo si è illuminato con uno spettacolo coreografico unico al mondo. Grazie a un allestimento inedito e suggestivo, gli abitanti della città, che si sono radunati a migliaia, hanno potuto assistere a uno show di luci affascinante realizzato con oltre 11mila droni che hanno illuminato il cielo notturno. I droni si sono coordinati formando varie forme e messaggi scritti ispirati alla storia e alla cultura cinese, dai fiori colorati ai profili dettagliati degli skyline, fino naturalmente alle immancabili mascotte locali.

Uno spettacolo da record

Grazie ai suoi 11.787 droni sincronizzati, che hanno dato vita a coreografie luminose mozzafiato, la città di Chongqing ha stabilito un nuovo record mondiale per lo spettacolo aereo con i droni. Le immagini proiettate nel cielo, infatti, hanno segnato un traguardo da Guinness dei Primati per numero di droni utilizzati in una singola esibizione.

Dietro la realizzazione di uno spettacolo di questa portata, seguito da almeno 100mila persone sul posto, c’è uno lavoro di precisione ingegneristica davvero sbalorditivo ed estremamente accurato. Il movimento di ogni drone, infatti, è stato calcolato con precisione dagli ingegneri per garantire il corretto funzionamento e la traiettoria richiesta, quindi uno spettacolo il più possibile fluido e armonioso. Naturalmente, il team ha condotto innumerevoli prove e sessioni di debug per garantire uno show suggestivo e da record.