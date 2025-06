In Corea del Nord è stata completata la realizzazione di un mega resort balneare a Wonsan, sulla costa orientale. Quella che Kim Jong Un ha definito come una delle imprese più straordinarie del Paese quest’anno, segna la svolta turistica fortemente voluta dal leader, con un progetto, portato avanti dal 2014, rivolto soprattutto al turismo interno. La grande area turistica, stracolma di ristoranti e hotel, promette infatti di ospitare oltre 20mila persone. Il mega resort aprirà i battenti a luglio, accogliendo i turisti nazionali. Al momento, però, non è stata specificata alcuna data in merito all’apertura delle porte anche ai visitatori stranieri. Nonostante le difficoltà nel trovare partner stranieri di rilievo a causa delle sanzioni, i piani di sviluppo dell’area si sono moltiplicati e i media statali hanno affermato che attualmente sono in cantiere anche altre zone turistiche simili.

Il video dell’inaugurazione

Lo scorso martedì, alla presenza di un Kim Jong Un particolarmente sorridente e soddisfatto, è andata in scena la sfarzosa inaugurazione dell’area turistica denominata Wonsan Kalma, la prima di una serie di complessi che Pyongyang intende realizzare per rilanciare la propria economia locale. Alla cerimonia, durante la quale è riapparsa in pubblico dopo circa un anno e mezzo la moglie del leader, ovvero Ri Sol-ju, ha partecipato anche l’ambasciatore russo a Pyongyang, a testimonianza del consolidamento diplomatico tra i due Paesi, che si è rafforzato grazie al sostegno militare fornito dalla Corea del Nord alla Russia nel conflitto in Ucraina.

Dopo l’immancabile taglio del nastro, il leader ha visitato l’area del resort, inclusa una piscina all’aperto e gli hotel, mostrandosi emozionato, come ha riferito Kcna, per il progetto turistico appena inaugurato. Ordinando ai responsabili del resort di garantire ai visitatori comfort e spazi di svago, Kim ha poi dichiarato: “La zona turistica costiera di Wonsan Kalma dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nell’instaurazione della cultura turistica della Corea del Nord”.