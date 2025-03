Dopo il video della Gaza del futuro generata dall’intelligenza artificiale e pubblicato online dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nei giorni corsi è stata condivisa, sempre sul web, la risposta.

Il filmato, intitolato Stip in trip, è una riuscita parodia del video rilanciato dal tycoon. In scena, davanti a un mare rosso sangue e con la colonna sonora di una versione rarefatta di California Dreamin’ dei Mamas and Papas, ci sono Elon Musk che piange, Kamala Harris che costruisce castelli di sabbia, Ursula von der Leyen che spalma la crema solare al presidente Usa.

Tra i vari leader mondiali, appaiono anche Joe Biden che mangia il gelato in spiaggia, Benjamin Netanyahu e la nostra premier Giorgia Meloni.