Rachel Menitoff, inviata dell’emittente Ktla, è la protagonista di un video virale nel quale la si vede proseguire il collegamento in diretta nonostante la presenza di un ospite del tutto inatteso. Mentre era in onda, infatti, un grosso scarafaggio le si è posato sul petto, risalendo poi fino al collo davanti alle telecamere. La giornalista ha proseguito il proprio servizio con grande professionalità, parlando degli effetti dell’ondata di calore fino a quando lo scarafaggio non ha deciso di saltare sul microfono e volare via. Solo una volta terminata la diretta, nel fuori onda, si è lasciata andare a una reazione più spontanea, scuotendosi nel tentativo di liberarsi dello scarafaggio. “Sapevo che se avessi ceduto al panico, non sarei stata in grado di continuare con il reportage. Quindi mi sono detta: supera questo momento e poi scrollatelo di dosso”, ha raccontato la giornalista.