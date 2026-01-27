L’ex calciatore brasiliano Adriano ha denunciato sui social una truffa ai danni della madre, rimasta vittima di un raggiro realizzato con l’intelligenza artificiale. Un impostore, spacciandosi per l’ex attaccante di Roma e Inter, su WhatsApp è riuscito a convincere la donna a versare oltre 15mila reais, circa 2.400 euro, su un conto falso. Adriano ha poi raccontato l’accaduto in un video pubblicato online e ripreso dai principali media brasiliani. L’ex calciatore ha spiegato che il truffatore si era spacciato per lui, e lo aveva fatto utilizzando l’IA per chiamare e ingannare la madre Rosilda, alla quale Adriano è legatissimo.

“Verrò a cercarti”

“Ciao a tutti. Sono qui per avvertirvi di una cosa molto seria. Mia madre ha appena depositato 15mila reais sul conto di una persona che si spacciava per me. Non fatelo. Io non ho cambiato numero, il mio numero è lo stesso”, ha dichiarato Adriano nel video. Rivolgendosi direttamente al truffatore, l’ex calciatore ha poi lanciato un avvertimento inequivocabile: “È meglio che restituisci i soldi, perché verrò a cercarti. Con la mamma, la nonna e la famiglia non si scherza. Vi do 24 ore per restituire il denaro”. Adriano ha infine invitato follower, amici e familiari alla massima prudenza: “Fate attenzione, ci sono molti truffatori in giro ma quando si tocca la famiglia è diverso”.