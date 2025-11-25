In Thailandia, nel tempio Wat Rat Prakhong Tham della provincia di Nonthaburi, una donna è stata portata per essere cremata, ma era ancora viva. La 65enne, adagiata in una bara bianca sul retro di un pick-up, ha iniziato a rumoreggiare e a muovere le braccia, attirando l’attenzione del personale e delle persone presenti. Un video circolato sui social mostra chiaramente quei momenti concitati, con la sorpresa generale di fronte a una scena che sembrava impossibile. I familiari l’avevano creduta morta dopo che, due giorni prima, sembrava avesse smesso di respirare, e l’avevano caricata in auto per esaudire il suo desiderio di donare gli organi.

Il racconto del tempio e il soccorso

Il responsabile del tempio, Pairat Soodthoop, ha raccontato all’Associated Press che l’ospedale di Bangkok aveva rifiutato di prendere in carico il corpo poiché mancava un certificato di morte. A quel punto il fratello della donna aveva deciso di rivolgersi al tempio, che offre cremazioni gratuite. Mentre gli veniva spiegata la procedura per ottenere il certificato, la donna ha iniziato a bussare dall’interno della bara. “Ero un po’ sorpreso”, ha detto Soodthoop, “così ho chiesto di aprire la bara. Sono rimasti tutti stupiti”. Immediatamente soccorsa, la 65enne è stata trasferita in ambulanza in ospedale, mentre le autorità stanno ricostruendo l’intera vicenda.