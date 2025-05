Centinaia di scienziati, a Buenos Aires, sono scesi in piazza vestiti come i personaggi della popolare serie Netflix “The Eternaut”. Hanno così sfilato per le strade della capitale argentina in segno di protesta contro i severi tagli al bilancio nel settore scientifico del governo Milei. La protesta, organizzata dal Conicet, ovvero il Consiglio Nazionale delle Ricerche Scientifiche e Tecniche, ha dato voce a centinaia di scienziati e ricercatori, i quali hanno affermano che gli investimenti nella scienza e nella tecnologia sono crollati a livelli senza precedenti.

“Non c’è futuro senza scienza”

Nel corso della protesta, alcuni scienziati in piazza hanno esibito diversi cartelloni critici e piuttosto eloquenti sull’argomento: “Non c’è futuro senza scienza”, si leggeva su uno dei manifesti chiave della contestazione. Stando agli allarmanti dati raccolti dal gruppo Epc, che monitora il sistema scientifico nazionale, sotto l’amministrazione del presidente Javier Milei il bilancio per la scienza e la tecnologia potrebbe raggiungere un minimo storico.

Il bilancio, infatti, è diminuito dallo 0,3% del PIL nel 2023 allo 0,21% nel 2024. Secondo le previsioni, nel 2025 dovrebbe raggiungere lo 0,15%. Questa complicata situazione, acuita da una riduzione piuttosto drastica, ha inoltre portato al licenziamento di centinaia di scienziati dai centri di ricerca.