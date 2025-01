Un video tenero e divertente che ha conquistato il web mostra Gomez, un cagnolino adorabile, la cui reazione alla vista di un ritratto dipinto su di lui ha fatto ridere migliaia di utenti. Pubblicato da Kaitlyn Adams, la sua padrona, il filmato ha rapidamente guadagnato popolarità online, trasformando Gomez in una piccola celebrità.

Gomez è un cane dal passato difficile. Era stato abbandonato e viveva in condizioni precarie prima che i volontari di un rifugio lo trovassero e lo salvassero. Quando Kaitlyn ha deciso di adottarlo, Gomez era visibilmente malnutrito e diffidente verso gli esseri umani. Con tanta pazienza, cure e affetto, Kaitlyn è riuscita a regalargli una nuova vita, trasformandolo in un cane allegro e pieno di energia. Tuttavia, il suo carattere sospettoso ogni tanto emerge, come dimostrano le sue esilaranti interazioni con il ritratto.

La vicenda ha avuto inizio quando il capo di Kaitlyn le ha chiesto un ritratto del suo amato cane. La ragazza ha commissionato un artista per creare un quadro che catturasse Gomez nella sua forma migliore. Il risultato è stato un dipinto straordinariamente realistico, al punto che lo stesso Gomez è rimasto spiazzato.

Nel video, si vede il cane fissare il quadro con un’espressione interrogativa, come se cercasse di capire chi fosse il “nuovo arrivato” in casa. Dopo qualche secondo di esitazione, Gomez inizia ad abbaiare al ritratto, evidentemente convinto che il cane raffigurato fosse reale. Il momento più comico arriva quando si gira verso Kaitlyn, lanciandole uno sguardo che sembra dire: “Ma lo stai vedendo anche tu?”.

La naturalezza della reazione di Gomez e il suo comportamento quasi umano hanno fatto esplodere il video sui social. Pubblicato su X (ex Twitter), il filmato è stato condiviso migliaia di volte, ottenendo milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. Gli utenti non hanno potuto fare a meno di ridere e commentare, elogiando la simpatia del cane e la bravura dell’artista che ha realizzato un ritratto così realistico.

My boss got me a portrait of my dog and yesterday he thought it was real and I’m still laughing pic.twitter.com/V0xt1mf9nx

Nonostante il video sia principalmente un contenuto divertente, Kaitlyn ha voluto sfruttare la visibilità del suo cagnolino per sensibilizzare il pubblico su un tema importante: l’adozione di animali nei canili. Gomez, oggi così vivace e felice, è l’esempio perfetto di quanto amore e cure possano trasformare la vita di un animale abbandonato.

Also if you’re in Southern California and looking to adopt a dog, I highly recommend @muttscouts. Check them out on Instagram—they’re doing great work.

This is what Gomez looked like when they found him. pic.twitter.com/2edAZR8ESp

— Kaitlyn Adams (@Kait2lyn) February 4, 2020