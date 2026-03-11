Durante le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue, Ignazio La Russa si è lasciato andare a commenti forti in Senato. “Come si chiama quel coglione che continua a urlare?”, ha detto il presidente di Palazzo Madama, riferendosi a senatori dell’opposizione.

Dopo l’intervento del 5stelle Ettore Licheri, La Russa si è rivolto a chi gli stava accanto con un “interventone”, chiaramente ironico. Poco dopo, ha dato del “coglione” all’esponente del Pd Antonio Nicita. Non è finita qui: mentre parlava il collega di partito Raffaele Speranzon, sempre a microfono aperto, ha aggiunto un “porca putt…”.

Gli episodi hanno suscitato sorpresa e polemiche per il linguaggio utilizzato da un presidente di Senato durante un dibattito istituzionale, mettendo in evidenza la tensione politica nell’Aula in un giorno di comunicazioni ufficiali della premier.