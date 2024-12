Aynuse, una giovane donna residente in Turchia, non avrebbe mai immaginato che il suo trasferimento in un nuovo appartamento l’avrebbe portata a instaurare un’insolita amicizia con un curioso felino. Da quando è arrivata nella sua nuova casa, ogni mattina si ripete lo stesso rituale: un gatto di nome Rifki si accoccola sulla sua auto, impedendole di partire per andare al lavoro. Un’abitudine che si è trasformata in una vera e propria routine per entrambi, rendendo le mattine di Aynuse più movimentate – e spesso con qualche ritardo.

L’incontro inatteso

Sin dal primo giorno nel nuovo quartiere, Aynuse ha notato il gatto Rifki. Quel mattino, uscendo per recarsi al lavoro, ha trovato il felino placidamente adagiato sul tetto della sua macchina. Nonostante i tentativi di allontanarlo, il gatto non ne voleva sapere di lasciare la sua postazione. Tanto che Aynuse, sorpresa e un po’ divertita, ha dovuto chiedere aiuto al custode del palazzo per convincere Rifki a spostarsi.

Tuttavia, quel primo episodio non è stato un caso isolato. Da allora, Rifki si presenta ogni mattina, con la stessa determinazione, trasformando l’auto di Aynuse nel suo personale punto di osservazione. La donna, ormai rassegnata, racconta ridendo: “È ossessionato dalla mia auto, crede che sia sua”.

Ogni giorno Aynuse è costretta a fare i conti con Rifki, che non sembra per nulla interessato alle necessità lavorative della sua nuova amica. La giovane donna deve infatti convincerlo a lasciare la macchina per poter partire, il che spesso le fa perdere minuti preziosi e la costringe a correre contro il tempo.

Nonostante gli inconvenienti, Aynuse non riesce a trattenere l’affetto per il suo ingombrante amico. Rifki, con il suo sguardo curioso e la sua determinazione, ha conquistato il cuore della donna. “Quando miagola davanti alla porta perché ha fame, non posso fare a meno di dargli qualcosa da mangiare”, racconta Aynuse.

Non è un randagio, ma un ospite frequente

Avendo un pelo lucido ed essendo piuttosto pasciuto, Aynuse è convinta che il gatto abbia già una casa e che non sia un randagio. Tuttavia, questo non gli impedisce di comportarsi come se fosse il padrone del quartiere – e, soprattutto, della macchina di Aynuse.

Oltre a insediarsi ogni mattina sull’auto, Rifki si avventura spesso all’interno del palazzo, raggiungendo il pianerottolo della giovane donna. Qui, il gatto si accoccola sullo zerbino e attende che Aynuse gli apra la porta, magari per ricevere uno spuntino.

Sebbene Rifki causi qualche grattacapo, la donna non sembra infastidita. Anzi, considera il gatto una presenza che arricchisce le sue giornate. “È un amico appiccicoso, ma non posso fare a meno di volergli bene”, ammette Aynuse.