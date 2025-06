In una città come Roma, si sa, guidare richiede uno sforzo di nervi (e di pazienza) particolarmente accentuato, in una vera e propria giungla d’asfalto tra le auto in doppia fila, lo sfrecciare dei monopattini e le manovre ardite degli altri automobilisti. Su X è diventato virale un video diffuso da Tesla Europe & Middle East, nel quale si vede un prototipo dell’auto elettrica più famosa del mondo mentre percorre le vie affollate di Roma. Nel video in questione, la Tesla si destreggiata nel caos della città eterna senza che il guidatore, in questo caso un ingegnere supervisore, tocchi mai il volante.

“Full self driving” a Roma

Il test è stato realizzato per mettere alla prova, e quindi sotto stress, il sistema di “full self driving” di casa Tesla. L’ingegnere supervisore ha avviato il motore dell’auto, che da sola, senza quindi il controllo del volante da parte del guidatore, ha percorso diverse vie particolarmente affollate. La Tesla è passata davanti al Campidoglio, lungo via del Teatro di Marcello, e ha poi costeggiato il Circo Massimo. Ha poi svoltato su viale Aventino, è passata davanti al Colosseo e ha concluso il proprio itinerario a pochi metri dall’Anfiteatro Flavio.

L’auto, nonostante la totale assenza dell’apporto del guidatore, si è districata con una certa abilità nel traffico intenso della città, concedendo ai pedoni, a differenza di molte altre vetture che non si sono fermate, la possibilità di poter attraversare le strisce pedonali in tutta sicurezza. Il video ha suscitato grande interesse da parte degli utenti, i quali si sono complimentati per la prova a guida autonoma della Tesla: “Se guida a Roma potrà guidare ovunque”, ha scritto qualcuno.