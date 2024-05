La voce di Robert De Niro nello spot elettorale di Joe Biden: “Trump minaccia vendetta e nulla lo fermerà”

“Donald Trump ha dato di matto, minaccia vendetta e nulla lo fermerà”. Roberto De Niro ha prestato la sua voce per uno spot di Joe Biden contro Donald Trump in vista delle elezioni Usa 2024.

“Dai tweet di mezzanotte – dice De Niro – ai sorsi di candeggina” consigliati durante il Covid, “ai gas lacrimogeni contro i cittadini. Sapevamo che Trump fosse fuori controllo quando era presidente. Ma poi, quando ha perso le elezioni nel 2020 ha perso la testa, cercando disperatamente di rimanere al potere. Ora si candida di nuovo, stavolta minaccia di essere un dittatore e di cancellare la Costituzione. Trump vuole vendetta e nulla lo fermerà”.

WATCH: Donald Trump has never been more unhinged and dangerous than he is now. He lost in 2020 and snapped.

Now he wants revenge and retribution. Our new ad, narrated by Robert de Niro: pic.twitter.com/TaAxUSaD6W

— Biden-Harris HQ (@BidenHQ) May 24, 2024