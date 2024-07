La volpe fa invasione di campo durante la partita di cricket, pubblico sbalordito

Curiosa e sorprendete invasione di campo durante una partita di cricket in diretta tra Hampshire e Surrey, tenutasi a Londra, quando una volpe ha fatto una sorpresa entrando in campo e causando una breve interruzione nel gioco, lasciando sbalorditi sia i giocatori che gli spettatori. Alla fine, la volpe ha trovato la via d’uscita da sola, senza bisogno di intervento umano.

Il video della volpe che fa invasione di campo

Il torneo Vitality T20 Blast è noto per il suo cricket avvincente, ma questa partita ha offerto un colpo di scena unico grazie all’apparizione improvvisa di una volpe. Il video dell’episiodio è diventato virale sui social media, attirando l’attenzione di molti. Fortunatamente, la volpe non si è fatta male e non ha causato danni, limitandosi a correre per il campo e aggiungendo un tocco di divertimento all’evento.

Nel video, si può vedere la volpe attraversare il campo dopo il suo ingresso. Tuttavia, non è stato necessario alcun intervento per allontanarla. La volpe ha trovato da sola la via d’uscita, passando attraverso il tabellone di confine prima di lasciare il campo. L’apparizione dell’animale ha suscitato sorrisi tra il pubblico, e alcuni spettatori hanno persino applaudito.

Il video virale ha generato numerose reazioni da parte degli utenti. Un commento ironico ha osservato: “Dopo serpenti, cani e mosche, ora abbiamo una volpe che si unisce alla partita di cricket”. Altri hanno fatto battute umoristiche, come un utente che ha detto: “Sembra che la volpe volesse unirsi alla formazione di battuta. Forse potrebbe essere un fielder migliore”. Un altro ha scherzato: “Sembra che persino le volpi stiano cercando di segnare qualche punto ultimamente”.