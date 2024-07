Ladri rubano cassaforte di una gioielleria: il video che incastra la banda a Roma

Nella notte del 21 giugno, una banda di ladri ha messo a segno un furto in una gioielleria nella zona di Osteria del Curato, a Roma, smurando una cassaforte per poi portarsela via con un carroattrezzi. Un video pubblicato su Instagram dalla pagina “Welcome to Favelas” ha immortalato l’intera operazione, fornendo alle forze dell’ordine importanti indizi per identificare i malviventi.

Il furto nella gioielleria a Roma

Nella notte tra il 20 e il 21 giugno, i ladri hanno preso di mira la gioielleria AF Gioielli, situata in piazza Ilia Peikov, nel quartiere Osteria del Curato/Capannelle. I malviventi hanno forzato la saracinesca del negozio, accedendo all’interno e dirigendosi immediatamente verso la cassaforte.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno smurato la cassaforte utilizzando attrezzature specifiche per staccarla dalla parete. Una volta liberata, come mostra il video apparso in rete i ladri hanno caricato la cassaforte su un carroattrezzi, con una rapidità sorprendente. Due complici sono poi sopraggiunti, e tutti insieme hanno completato l’operazione in pochi minuti, fuggendo a tutta velocità: due a bordo del carroattrezzi e gli altri due su un’automobile.

Il video del furto è stato pubblicato su Instagram dalla pagina “Welcome to Favelas”, nota per condividere contenuti legati a episodi di criminalità urbana. Il video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni in poche ore, mostra chiaramente i movimenti della banda, sebbene i volti dei ladri siano coperti da passamontagna.

Indagini in corso

Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione Appia e della compagnia Casilina, che stanno lavorando per identificare i responsabili del furto. Nonostante i pochi dettagli visibili nel video e il volto coperto dei ladri, gli investigatori stanno analizzando ogni elemento disponibile. La targa del carroattrezzi, le modalità operative e altri indizi raccolti sulla scena del crimine potrebbero rivelarsi fondamentali per risalire all’identità dei malviventi.

I carabinieri stanno inoltre esaminando altre telecamere di sorveglianza presenti nell’area, sperando di individuare ulteriori tracce dei ladri. Le immagini potrebbero mostrare dettagli importanti, come le caratteristiche del carroattrezzi o l’auto usata dai complici, che potrebbero condurre a piste utili.

Il furto alla gioielleria AF Gioielli non è un caso isolato. Negli ultimi anni, diversi negozi di gioielli a Roma sono stati presi di mira da bande di ladri ben organizzate. Le modalità operative sono spesso simili: forzatura delle saracinesche, smuratura delle casseforti e fuga a bordo di veicoli rubati o con targhe contraffatte.