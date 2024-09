Lady Gaga, avete visto il suo anello di fidanzamento? Prezzo folle!

Lady Gaga ha fatto il suo arrivo a Venezia per uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno: la premiere del film “Joker: Folie à Deux”, in cui interpreta il ruolo di Harley Quinn, al fianco di Joaquin Phoenix. La popstar è stata accolta con entusiasmo al Lido, dove ha catturato l’attenzione non solo per i suoi look ma soprattutto per l’anello di fidanzamento da sogno che ha sfoggiato, un gioiello dal prezzo folle!

Lady Gaga a Venezia con un anello da sogno

L’arrivo di Lady Gaga a Venezia non poteva passare inosservato. Accompagnata dal fidanzato, l’imprenditore Michael Polanski, la star ha svelato un dettaglio che ha scatenato immediatamente voci di imminente matrimonio. Al suo dito spiccava infatti un enorme anello di diamanti. Secondo gli esperti di gioielleria, il diamante ovale dell’anello potrebbe pesare tra i 10 e i 20 carati, rendendolo un vero capolavoro dell’alta gioielleria.

La presenza di Lady Gaga al Festival del Cinema di Venezia 2024 ha segnato uno dei momenti più attesi della kermesse. La cornice della Mostra è stata scelta per presentare in anteprima mondiale “Joker: Folie à Deux”. La pellicola, che uscirà nelle sale italiane il 2 ottobre 2024, è attesissima da pubblico e critica.

Quanto vale l’anello di fidanzamento sfoggiato da Lady Gaga

L’attenzione non era però rivolta solo al film: al suo arrivo a Venezia, Lady Gaga ha immediatamente catturato gli sguardi con il suo inconfondibile stile. La cantante ha sfoggiato un look studiato nei minimi dettagli, indossando un vestito a pois bianco e nero firmato La Roxx, accompagnato da accessori di grandi marchi come le calze trasparenti di Wolford, le décolleté di Gianvito Rossi e gli occhiali da sole di Celine. Tuttavia, è stato l’anello di fidanzamento a rubare la scena.

Secondo Olivia Landau, CEO di The Clear Cut, e Ajay Anand, CEO di Rare Carat, l’anello indossato da Lady Gaga potrebbe valere tra i 500 mila e i 2 milioni di dollari, a seconda delle caratteristiche specifiche della pietra.

Chi è Michael Polanski

Michael Polanski, l’uomo che ha conquistato il cuore di Lady Gaga, è un imprenditore di successo che gestisce diverse attività nel settore tecnologico e filantropico. Laureato in matematica e informatica a Harvard, Michael è CEO del Parker Group di San Francisco. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2020, e da allora la loro relazione è cresciuta fino a diventare una delle più chiacchierate di Hollywood.

Nonostante Lady Gaga sia sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita privata, la loro relazione ha attirato molta attenzione da parte dei media. L’anello al dito della popstar è un chiaro segnale del loro impegno reciproco, e i fan sono già in attesa di ulteriori sviluppi sul futuro matrimonio. Polanski, con il suo gesto romantico e simbolico, sembra aver conquistato non solo il cuore di Lady Gaga, ma anche l’ammirazione del pubblico.