Sono stati attivati approfondimenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Roma in merito al fermo del cittadino immortalato in un video pubblicato dal Domani in cui viene rincorso da due uomini in divisa e spinto a terra tra le auto in sosta.

L’esito delle verifiche verrà riferito alla Procura che è stata già informata. Intanto il video è stato acquisito. L’arresto dell’uomo è stato convalidato ieri e sottoposto al divieto di dimora nel comune di Roma.

E’ accusato di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il caso è stato denunciato anche dalla senatrice Ilaria Cucchi.

Nelle immagini viene immortalata la fase finale di un intervento per spaccio di sostanze stupefacenti nell’area pedonale a ridosso del mercato Esquilino, una delle zone a tutela rafforzata della capitale.

A quanto ricostruito, l’uomo è stato visto cedere droga a un italiano, segnalato in prefettura, e prima di essere fermato dai carabinieri avrebbe sputato otto dosi di crack. Durante il fermo, approfittando di avere un cane in braccio, si sarebbe divincolato e dopo aver strattonato i militari è scappato in direzione di piazzale Tiburtino e poco dopo è stato bloccato.