Giovanni Donzelli ha insultato il giornalista del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini dandogli del “pezzo di me**a”. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 25 marzo, all’ingresso della Camera. Salvini è l’autore del libro “Fratelli di chat” in cui si raccontano i retroscena di Fratelli d’Italia attraverso le chat interne del partito.

Queste le parole del deputato di Fratelli d’Italia: “Con onestà e sincero vi dico che finché c’è questo pezzo di me**a non parlo con i giornalisti. Con affetto”. Il cronista ha risposto: “Allora, me ne vado”. Donzelli allora ha aggiunto: “Capisco che per rispetto a lui non parlate con me, ma io finché c’è questo pezzo di me**a non parlo”.

Nell’audio si sente la voce di un altro cronista presente: “Dire così di un collega non si può, dai”. Ma Donzelli è rimasto della sua idea: “Esatto e quindi ti offendi e non parli con me”. E poi, rispondendo al giornalista che gli ha chiesto perché, Donzelli ha rinviato la questione: “Non mi metto a discutere, ne parleremo in Tribunale”.