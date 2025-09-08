Le azzurre del volley femminile vincono il Mondiale, il commento di Alessia Orro: “Caz *o che bombe che siamo!”
Alessia Orro viene intervistata al termine del match della finale del Mondiale di volley femminile che si svolto a Bankok e che è stato vinto dalle Azzurre grazie alla vittoria contro la Turchia ottenuta al tie break.
La pallavolista italiana, la migliore giocatrice e palleggiatrice del torneo, commenta il match e si lascia andare: “Cazzo che bombe che siamo….Si può dire cazzo? Ma sì, chi se ne frega…”.