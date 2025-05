Altro che telepatia o sogni condivisi: Bridgette e Paula Powers, due gemelle australiane di 51 anni, hanno ufficialmente alzato l’asticella del legame fraterno. Durante un’intervista casuale con una tv locale del Queensland, le due sono riuscite nell’impresa di rispondere esattamente nello stesso momento, con le stesse parole, lo stesso tono e la stessa faccia. Niente copioni, nessun suggeritore: semplicemente un superpotere che sfida ogni legge della comunicazione. Interrogate su un incidente con un’auto rubata e un tizio armato, le due hanno raccontato la scena come un audiolibro in modalità “doppia voce”.

Da testimoni a star del web

La clip dell’intervista, manco a dirlo, è esplosa sui social come una boyband negli anni ’90, superando il milione di visualizzazioni. Da lì, è partito il gemelli-tour: interviste a raffica, persino telefoniche, dove continuano a parlare in sincrono. Ma non è una novità assoluta: già nel 2016 Piers Morgan le aveva intervistate, rimanendo folgorato dalle risposte simultanee. “È una delle più grandi interviste che abbia fatto in vita mia”, disse. E onestamente, chi potrebbe dargli torto?