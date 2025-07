Il Rosario Central, dopo quasi vent’anni, ha riaccolto a casa uno dei suoi giocatori più talentuosi e vincenti, ovvero Ángel Di Maria, campione del Mondo con la nazionale argentina ai Mondiali del Qatar nel 2022. Dal suo arrivo in Europa, nel 2007, il fuoriclasse argentino ha costruito una carriera formidabile, passando per il Benfica, il Real Madrid, il Manchester United e la Juventus. Grazie anche alle sue giocate, che hanno illuminato i prati di mezza Europa, el Fideo, definito anche “l’uomo delle finali”, vanta nel suo palmares 28 titoli a livello di club, compresa una UEFA Champions League. Ora, a 37 anni, Di Maria è ritornato in patria, nella squadra della sua città dove ha mosso i primi passi da calciatore.

L’emozionante video del Rosario Central

Per il suo ritorno a casa, il Rosario Central ha realizzato un video emozionante dedicato al fuoriclasse argentino. Il club, una delle squadre più antiche d’Argentina e del mondo, nonché una tra le più vittoriose con sede fuori dalla capitale argentina, ha pubblicato un filmato narrato dallo stesso Di Maria. Oltre ai momenti più importanti della sua carriera, il video mostra anche una signora e un bambino mentre arrivano in bicicletta allo stadio.

Questo dettaglio rappresenta naturalmente un richiamo alle origini del Di Maria calciatore, che da piccolo andava agli allenamenti del Rosario Central accompagnato dalla mamma su una Graziella.