Il primo weekend di luglio è stato caratterizzato dal maltempo al Nord. C’è stata anche una vittima: a San Vittore Olona è morta una donna di 63 anni, in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall’ondata di maltempo che nel pomeriggio ha investito la zona dell’Alto Milanese.

L’incidente è avvenuto a Robecchetto, piccolo comune agricolo in località Cascina Induno, in una zona boschiva. La caduta dell’enorme albero ha coinvolto altre due persone, una donna di 68 anni e un uomo di 70, trasportati in ospedale in codice giallo.

E sempre nella giornata di ieri ci sono stati due operai che sono rimasti feriti sempre a Milano. Sono stati colpiti dai rami degli alberi che stavano tagliando per mettere in sicurezza le strade dopo il breve ma intenso nubifragio che si è abbattuto sulla città.

Tetto scoperchiato per il forte vento a Novara

Il weekend era cominciato con una allerta arancione in Lombardia, dove sono avvenuti 500 interventi di soccorso, e in Veneto. Codice giallo prolungato invece sul levante ligure e rischio idraulico anche in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige dove c’è stata una frana in val Senales che ha investito due auto, in Friuli Venezia Giulia con fortissime precipitazioni sull’altipiano del Carso, Toscana e su buona parte di Piemonte ed Emilia-Romagna. A Novara il forte vento ha scoperchiato il tetto di un edificio .

Allerta meteo in 12 regioni, maltempo arriva al Centro-Sud

Ed oggi la situazione è sempre critica con un’allerta meteo diramata su 12 regioni (Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Campania), dove sono previste precipitazioni diffuse e a prevalente carattere temporalesco. A Bacoli in Campania, oggi sono caduti 90 millimetri di pioggia in meno di un’ora.